رياضة | رسميا.. الأمن يحدد عدد جماهير مباراة الأهلي وبلاتينيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الأمن يحدد عدد جماهير مباراة الأهلي وبلاتينيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن العميد محمد مرجان المدير التنفيذي لنادي الأهلي أن النادي تلقى خطابًا رسميًا من الجهات الأمنية بالموافقة على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي وبلاتينيوم بطل زيمبابوي المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل على استاد السلام في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على أن تتولى شركة تذكرتي بيع تذاكر الدخول الخاصة بالمباراة.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم من زيمبابوي.

ويمتلك الأهلي في رصيده ثلاث نقاط، بعد خوض أول مباراتين أمام النجم الساحلي التونسي، والهلال السوداني، ويسعى لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة والحصول على نقاطها الثلاث.