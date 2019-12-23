رياضة | عاجل.. قائمة الزمالك ضد الإنتاج.. استبعاد شيكابالا و4 لاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قائمة الزمالك ضد الإنتاج.. استبعاد شيكابالا و4 لاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك قائمة المواجهة مع فريق الإنتاج الحربي في الجولة العاشرة للدوري الممتاز والتي تقام مساء غد الثلاثاء. قائمة الزمالك ضد الإنتاج الحربي حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – محمد عبد الشافي – محمود الونش – حازم إمام Advertisements خط الوسط: إسلام جابر - طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن – أحمد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – محمد أوناجم – كريم بامبو – مصطفي فتحي خط الهجوم: مصطفى محمد – عمر السعيد وخرج من القائمة محمود عبد الرازق شيكابالا وخالد بوطيب ومحمد عنتر وعبد الله جمعة وإمام عاشور

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