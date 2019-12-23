رياضة | هاني زادة في زامبيا للترتيب لمباراة الزمالك وزيسكو

اطمأن مسئولو نادي الزمالك على وفد الأبيض الذي وصل إلى زامبيا في الساعات الماضية للتحضير لمباراة الفريق أمام زيسكو يونايتد الزامبي بدوري أبطال إفريقيا.

ويتكون وفد الزمالك من الثلاثي هاني زادة عضو المجلس بجانب أيمن حافظ المنسق العام بالإضافة إلى محمد بدر المدير المالي للنادي.

ويقوم الثلاثي بمجهودات لتذليل كل العقبات أمام بعثة الزمالك وتوفير المناخ الأمثل لها قبل وصولها إلى زامبيا.

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وتطير بعثة الزمالك إلى زامبيا فجر الأربعاء المقبل.

وأكد رئيس البعثة أن المباراة ستقام على ملعب ليفى مواناواسا والذي يبعد عن فندق الإقامة بمسافة قليلة مشيدًا بدور السفير المصري أحمد مصطفي ورجال السفارة الذين قاموا بجهد كبير في الحجز للبعثة في أفضل فنادق العاصمة الثانية ندولا.

ويحل الزمالك ضيفا على زيسكو الزامبي السبت المقبل بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.