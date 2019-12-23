رياضة | عاجل.. تحديد موعد ديربي ريال مدريد وأتلتيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تحديد موعد ديربي ريال مدريد وأتلتيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم موعد مباراة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في ديربي مدريد وذلك بالجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

ويستقبل ريال مدريد جاره أتلتيكو مدريد يوم السبت الموافق 1 من فبراير 2020 على ملعب سانتياجو برنابيو وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان ريال مدريد قد تعادل أمام أتلتيكو مدريد في مباراة الدور الأول بدون أهداف والتي أقيمت على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل الأتلتي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 37 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة، فيما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 32 نقطة.