رياضة | جوارديولا يهدي ليفربول لقب الدوري الإنجليزي: لا يمكننا المطاردة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يهدي ليفربول لقب الدوري الإنجليزي: لا يمكننا المطاردة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أن مطاردة ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي باتت صعبة لوصول الفارق إلى 14 نقطة.

قال بيب جوارديولا: "ليفربول حقق 16 انتصارًا من 17 ولذلك فمن غير الواقعي التفكير في أننا سنلاحقهم لكن علينا محاولة الفوز في كل مباريات وتأمين مقعدنا في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

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وأصاف جوارديولا: "لا أعتقد أن ليفربول سيسقط أربع أو خمس مباريات خلال 10 جولات لأنهم فريق قوي ومتماسك بشكل لا يصدق لكن علينا استمرار المحاولات في كل مبارياتنا المقبلة".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 38 نقطة.