رياضة | جلسة خاصة بين كارتيرون وطارق حامد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جلسة خاصة بين كارتيرون وطارق حامد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك مع طارق حامد بعد مران اليوم الإثنين على ملعب النادي بميت عقبة.



ويستعد الفريق لخوض مباراة الإنتاج الحربي غدًا الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري.



ووجه المدرب الفرنسي التهنئة لحامد وأكد له أن وجوده في القائمة النهائية نتاج جهده مع الفريق في الفترة الماضية على مدار العام وعليه الاستمرار في هذا الأداء خلال الفترة المقبلة ليثبت للجميع جدارته بالأمر، وأكد له على دعمه الكامل له للفوز بالجائزة التي ستكون في صالح الفريق بأكمله وتزيد من معنوياته ومعنويات الفريق بأكمله.

Advertisements



ويقام حفل الكاف في السابع من شهر يناير المقبل بمصر. ويقام حفل الكاف في السابع من شهر يناير المقبل بمصر. قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعمل تقسيمة فنية قوية للاعبين خلال تدريبات اليوم استعدادا لمباراة الإنتاج الحربي غدا.



وتم تقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات لأداء بعض التدريبات الفنية والجمل الخططية الخاصة تحت إشراف المدير الفني.



ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي غدا الثلاثاء على ملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتا