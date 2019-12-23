رياضة | أنشيلوتي: متحمس لعملي مع إيفرتون وهذا حلمي معه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنشيلوتي: متحمس لعملي مع إيفرتون وهذا حلمي معه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم نادي إيفرتون الإنجليزي مدربه الجديد الإيطالي كارلو أنشيلوتي والذي سيتولى تدريب الفريق خلفًا للمقال ماركو سيلفا الذي رحل عن تدريب الفريق عقب النتائج السلبية.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي لتقديمه لوسائل الإعلام :"كان العامل الأكبر في المجيء إلى هنا هو طموح النادي ، وكذلك تاريخ وتقاليد وأجواء المؤيدين أيضًا. نريد التنافس".

وأضاف :"كل الأشخاص الذين قابلتهم يوم السبت كانوا طيبون للغاي.، لقد كان يومًا جيدًا بالنسبة لي، لدي أفكاري لهذا الفريق - والآن سأبدأ هذا العمل".

وتابع :"أعتقد أن الفريق جيد هناك مزيج جيد. يمكنك أن ترى شعوراً بالإنتماء أنا مرتاح بالطبع ، علينا أن نتحسن وسنتحسن".

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وأشار :"لقد حقق 'مويس كين' أداءً جيدًا العام الماضي حاولت أن أوقعه مع نابولي إنه لاعب جيد حقًا ولديه موهبة رائعة إنه يبلغ من العمر 19 عامًا وهناك فترة تكيف سنعمل معه على التحسين".

وزاد :"يمكنكم رؤية روح الفريق ومن ثم كيف يريدون المشجعون رؤية كرة قدم هجومية ، بالأخص كرة قدم جيدة هذا ما سأحضره إلى هنا".

وواصل :"أنا أحب التدريب وأحب الإدارة، أنا متحمس جدًا لعملي، أعمل الآن مع إيفرتون ، وهو نادٍ رائع وأحلم أن أحصل على المراكز العليا في الجدول".