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رياضة | تصريح مثير من كلوب عن ضم كيليان مبابي

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أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق الإنجليزي أنه يتمنى ضم لاعبين فرنسيين إلى فريقه رغم أنه ثمنهم يكون عاليَا

 

ونقلت صحيفة ميرور البريطانية عن قناة (كانال+) أن كلوب أكد أن التعاقد مع لاعبين فرنسيين أمثال كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان يحتاج إلى الكثير من الأموال.

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وأضاف كلوب: "مبابي يلعب مع باريس وجريزمان أراد الذهاب إلى لكن أسعار اللاعبين الفرنسيين تكون مكلفة للغاية على قدرات فريقنا".

 

ويقترب من صفقة مبابي مقابل من 180 مليون جنيه استرليني.

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