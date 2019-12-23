رياضة | تصريح مثير من كلوب عن ضم كيليان مبابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح مثير من كلوب عن ضم كيليان مبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أنه يتمنى ضم لاعبين فرنسيين إلى فريقه رغم أنه ثمنهم يكون عاليَا

ونقلت صحيفة ميرور البريطانية عن قناة (كانال+) أن كلوب أكد أن التعاقد مع لاعبين فرنسيين أمثال كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان يحتاج إلى الكثير من الأموال.

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وأضاف كلوب: "مبابي يلعب مع باريس وجريزمان أراد الذهاب إلى برشلونة لكن أسعار اللاعبين الفرنسيين تكون مكلفة للغاية على قدرات فريقنا".

ويقترب ريال مدريد من صفقة مبابي مقابل من 180 مليون جنيه استرليني.