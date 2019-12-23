رياضة | رسالة كارتيرون للاعبي الزمالك قبل لقاء الإنتاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة كارتيرون للاعبي الزمالك قبل لقاء الإنتاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك رسالة للاعبيه قبل لقاء الإنتاج الحربي المقرر له غدًا الثلاثاء ببطولة الدوري.



وشدد المدرب على لاعبيه أنه لن يقبل سوى بالانتصار في مواجهة الغد وطالبهم بضرورة التركيز التام ومصالحة الجماهير بعد التعثر في المواجهات الأخيرة.



وأوضح أن كل لاعب عليه بذل أفضل ما لديه وعدم التفكير سوى في تحقيق الانتصار داخل الملعب فقط دون شغل ذهنه بأي أمور أخرى.



وتعادل الفريق مع سموحة سلبيًا في الجولة الماضية من عمر بطولة الدوري على ستاد القاهرة.

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وينتظم فريق الزمالك في معسكر بداية من اليوم حتى موعد لقاء الغد، على أن يعقد المدرب محاضرة بالفيديو مع لاعبيه مساءًا لشرح نقاط القوة والضعف بين صفوف الفريق المنافس.



حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك على إشراك ثنائي فريق الشباب حسين فيصل وأحمد عيد في تدريبات الفريق الأول من أجل منحهم فرصة الاستفادة الفنية للتدرب مع زملائهم وإعدادهما للمستقبل. حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك على إشراك ثنائي فريق الشباب حسين فيصل وأحمد عيد في تدريبات الفريق الأول من أجل منحهم فرصة الاستفادة الفنية للتدرب مع زملائهم وإعدادهما للمستقبل. ويلعب عيد في مركز الظهير الأيمن فيما يلعب فيصل كمهاجم أو جناح هجومي.



واصل عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية اليوم، وذلك بعد إصابته بكدمة في القدم. وخاض اللاعب بعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم