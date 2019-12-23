رياضة | مران الزمالك.. نجم الفريق يواصل التأهيل وعودة جنش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الزمالك.. نجم الفريق يواصل التأهيل وعودة جنش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية اليوم، وذلك بعد إصابته بكدمة في القدم.

وخاض اللاعب بعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم.

وخرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني للفريق بسبب عدم شفائه من الإصابة التي تعرض لها في الوقت الاخير، حيث يعاني اللاعب من بعض الآلام بسبب تعرضه لكدمة قوية في القدم.

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ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي غدا الثلاثاء على ملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن جانب آخر خاض محمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التدريبات الجماعية اليوم مع باقي حراس المرمى محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب الحراس.

وتعد هذه المشاركة هي الأولى لجنش بعد أداء برنامج تدريبي خاص في الأيام الماضية.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي غدا الثلاثاء على ملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.