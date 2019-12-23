اختطاف مارادونا لمدة 3 أيام في الفضاء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف أسطورة كرة القدم، دييجو مارادونا، المدير الفني لفريق خيمناسيا الأرجنتيني، مؤخرا لوسائل إعلام أرجنتينية، عن تعرضه للاختطاف من قبل “فضائيين”.

مارادونا أجاب خلال مقابلة مع قناة “تي يو سي سبورتس”، ردا على سؤال فيما إذا كان يؤمن بالأجسام الغريبة والفضائيين، قائلا إنه ذات مرة، بعدما تناولت قليلا من المشروبات الكحولية، كنت في عداد المفقودين من المنزل لمدة 3 أيام.

صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، نقلت عن مارادونا قوله: بعدما وصلت إلى المنزل، قلت إن أجساما غريبة فضائية اختطفتني، أخذوني معهم خارج الأرض، ولا أستطيع أن أخبركم أكثر من ذلك.

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ومن الأشياء التي كشفها مارادونا خلال مقابلته، أنه لعب عدة مرات لمنتخب بلاده دون أن ينام ساعة واحدة في الليلة السابقة.

وردا على سؤال حول الضيوف الذين سيختارهم إن فكر في تنظيم حفل عشاء، قال مارادونا: فيدل كاسترو وهوغو شافيز ولولا دلا سيلفا الرئيس البرازيلي السابق، ونستور كيرشنر الرئيس الأرجنتيني السابق، وألبرتو فرنانديز الرئيس الأرجنتيني الحالي، وكريستينا كيرشنر الرئيسة الأرجنتينية السابقة، وليونيل ميسي نجم نادي برشلونة.

يشار إلى أن مارادونا، الذي اعتزل اللعب عام 1997، قد عاش مسيرة تدريبية متنوعة، أشرف خلالها على المنتخب الأرجنتيني، وعلى أندية في الأرجنتين والإمارات والمكسيك.