زيدان: المنافسة على جميع البطولات هدفنا.. وكلنا متحدين من أجل هذا الأمر

الإثنين 23 ديسمبر 2019

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، على المنافسة على جميع الألقاب رفقة الميرنجي هذا الموسم.



وكان ريال مدريد قد سقط في فخ التعادل في أخر ثلاث مباريات، أمام كلاً من فالنسيا وبرشلونة وأتلتيك بلباو.

وقال زيدان في تصريحات لموقع ناديه الرسمي:" نأمل في تحقيق نتائج إيجابية، من أجل الوصول للأهداف المرجوة مع الفريق".

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وتابع:" جميعًا متحدين من أجل المنافسة على الألقاب".

وأتم:" سنبذل قصاري جهدنا من أجل إسعاد جماهيرنا، ونجعلهم فخورين بنا".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، في شهر فبراير.

بينما يحتل الفريق الملكي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر برشلونة.