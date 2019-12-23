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شكرا لقرائتكم خبر عن راموس يغيب عن أولى مباريات ريال مدريد في العام الجديد والان مع التفاصيل
الإثنين 23 ديسمبر 2019
يغيب النجم الإسباني سيرخيو راموس، مدافع وقائد فريق ريال مدريد الإسباني، عن مباراة الفريق الملكي في الجولة القادمة من الليجا.
ويستعد ريال مدريد لمواجهة خيتافي، يوم الرابع من يناير المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسباني موسم 2019/2020.
وكان راموس قد تلقى بطاقة صفراء، في مباراة ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو، والتي أقيمت أمس الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.
وتعد البطاقة الصفراء هي الخامسة له هذا الموسم، وبالتالي لن يشارك في المباراة المقبلة أمام خيتافي.
وسيكون راموس متاحًا للمشاركة أمام فالنسيا، في كأس السوبر الإسباني، يوم الثامن من يناير، في اللقاء الذي سيقام في السعودية.
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