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ميلان يتوصل لإتفاق مع برشلونة على ضم توديبو

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الإثنين 23 ديسمبر 2019

كشفت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الايطالية أن نادي ​ميلان​ الايطالي قد توصل إلى إتفاق مع نادي ​برشلونة​ من أجل الحصول على خدمات اللاعب الشاب صاحب الـ19 عاما يان كلير توديبو.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الطرفين توصلا لإتفاق يقضي بإنتقال اللاعب إلى الروسونيرو بنظام الإعارة حتّى نهاية الموسم الجاري مع إمكانية الشراء.

وتابعت الصحيفة أن اللاعب ما زال لم يمنح موافقة نهائية على إنتقاله إلى ميلان، على الرغم من توصل الفريقين إلى إتفاق حوله.

وإنضم توديبو إلى برشلونة قادما من تولوز خلال الميركاتو الشتوي من العام الماضي.

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