شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة النقاد الرياضيين تعلن بدء استفتائها السنوي لاختيار الأفضل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة النقاد الرياضيين، انطلاق الاستفتاء السنوي لاختيار الأفضل خلال عام 2019، وذلك بالتعاون مع موقع الأهلي فاميلي، من خلال مؤتمرًا صحفيًا، أقيم بأحد الفنادق، بحضور كوكبة من نجوم الرياضة المصرية في مقدمتهم فاروق جعفر، وعبدالمنعم حسين «شطة»، وعصام عبدالمنعم، والعامري فاروق وزير الرياضة الأسبق ونائب رئيس النادي الأهلي الحالي.

وتم خلال المؤتمر الإعلان عن مذكرة التفاهم والشراكة للاستفتاء مع موقع الأهلي فاميلي برئاسة المهندس هاني غانم رئيس مجلس الإدارة موضحا ماتم الاتفاق عليه من خلال القنوات الشرعية لتنمية وازدهار الحياة الرياضية والمشاركة الفعالة في كل ما يهم الرأي العام الرياضي لإجراء استفتاء يكون عنوان جديد مختلف يعتمد على الخبراء والنقاد الرياضيين ومشاركا لآراء الجمهور عبر التصويت الإلكتروني من خلال موقع الأهلي فاميلي الراعي والشريك في هذا الاستفتاء مع رابطة النقاد الرياضيين التي سوف تقوم بعمل استماراتها الخاصة لمشاركة كافة أطياف النقد الرياضي.

وتضمن استفتاء الرابطة خمس فئات وهم: أفضل لاعب وأفضل حارس مرمي وأفضل لاعب صاعد وأفضل لاعب محترف في الدوري المصري وأفضل مدير فني مصري.

وتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بطرق التصويت بالنسبة للنقاد الرياضيين، وكذلك بالنسبة لتصويت الجماهير وأيضا سيتم الإعلان عن مواعيد فتح باب التصويت والاحتفالية الكبيرة للإعلان عن الفائزين.

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واختارت اللجنة المشرفة على الاستفتاء 3 لاعبين من كل فئة، على النحو التالي:

أفضل لاعب صاعد: رمضان صبحي ومصطفي محمد وكريم العراقي.

أفضل لاعب في الدوري: رمضان صبحي وطارق حامد وعبدالله السعيد.

أفضل حارس مرمى: أحمد الشناوي ومحمد الشناوي ومحمود عبدالرحيم «جنش».

أفضل مدرب مصري: طلعت يوسف وحسام حسن وإيهاب جلال.

أفضل محترف أجنبي: فرجاني ساسي وعلي معلول وإريك تراوري.