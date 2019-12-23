شكرا لقرائتكم خبر عن «جوارديولا»: «منافسة ليفربول؟ نريد تأمين تأهلنا لدوري الأبطال» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن إمكانية منافسة فريقه لمتصدر الدوري الإنجليزي الحالي ليفربول، مؤكدًا أنه أصبح أمرًا غير منطقي.
وأوضح «جوارديولا»، حسب موقع «جول» العالمي: «من غير المنطقي أن نفكر في اللحاق بفريق يفوز بـ 16 من أصل 17 مباراة خاضها».
وأضاف: «هو شئ غير واقعي، حاليًا علينا أن نفوز بمبارياتنا أولًا لكي نؤمن تأهلنا إلى دوري الأبطال الموسم القادم».
وعاد الإسباني ليؤكد أن كل شئ ممكن في كرة القدم في حال خسارة ليفربول للنقاط وفوز السيتيزنز بمبارياته، إلا أنه استطرد: «لكن من غير المنطقي أن يخسر فريقًا 4 أو 5 مباريات في 10 أو 11 مباراة إذا كان الفريق نفسه لم يخسر سوى مباراة واحدة من 53»
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