شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يؤدي جلسات علاج طبيعي على هامش مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجلسات علاج طبيعي؛ للتعافي من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وتأكد غيابه فترة تصل إلى 6 أسابيع.

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ويقوم اللاعب بتنفيذ المرحلة الأولى في البرنامج العلاجي والتأهيلي من خلال أداء جلسات علاج طبيعي على أن يحدد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، المرحلة الثانية التي تشتمل على التدريبات التأهيلية بعد التأكد من تحسن حالته وحدوث التئام للإصابة.

وواصل صبحي، تنفيذ برنامجه العلاجي على هامش مران الغائبين عن مواجهة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها مساء اليوم، على استاد القاهرة في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المتاز.

ويختتم الأهلي مبارياته الرسمية خلال شهر ديسمبر بمواجهة فريق بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي المقرر لها 28 من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.