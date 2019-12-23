شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أهداف لـ«صلاح» مرشحة لجائزة الأفضل في ليفربول خلال «العقد» الأخير (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، بإجراء استطلاع رأي لجماهير الفريق لاختيار أفضل هدف أحرزه الفريق في كل عام من الأعوام الـ10 الأخيرة في كافة البطولات.

ورشح الموقع 10 أهداف عن عام 2017 لاختيار الأفضل منها، من ضمنها 3 أهداف للنجم المصري محمد صلاح، وعلى رأسهم هدفه في فريق إيفرتون والذي حصل به على جائزة هدف العام «بوشكاش» كأفضل هدف من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وجاءت الأهداف المختارة على النحو التالي:

21 يناير: روبيرتو فيرمينو في مرمى سوانزي سيتي.

1 إبريل: فيليبي كوتينيو في مرمى إيفرتون.

8 إبريل: فيرمينو في مرمى ستوك سيتي.

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1 مايو: إيمري تشان في مرمى واتفورد.

21 مايو: فينالدوم في مرمى ميدلسبره.

23 أغسطس: إيمري تشان في مرمى هوفنهايم الألماني.

27 أغسطس: محمد صلاح في مرمى أرسنال.

1 أكتوبر: كوتينيو في مرمى نيوكاسل.

29 نوفمبر: محمد صلاح في مرمى ستوك سيتي.

10 ديسمبر: محمد صلاح في مرمى إيفرتون.