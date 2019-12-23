شكرا لقرائتكم زيسكو ضد الزمالك .. هانى زادة رئيس بعثة الأبيض يصل إلى زامبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل هانى زادة عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق في رحلة زامبيا إلى مدينة ندولا الزامبية وبصحبته الثنائى أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة و محمد بدر المدير المالى، ضمن الاستعدادات لمواجهة الزمالك مع زيسكو يونايتد الزامبى، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

وأكد رئيس بعثة الزمالك أن المباراة ستقام على ملعب ليفى مواناواسا الذي يبعد عن فندق الإقامة بمسافة قليلة مشيدا بدور السفير المصري أحمد مصطفي ورجال السفارة الذين قاموا بجهد كبير في الحجز للبعثة في أفضل فنادق مدينة ندولا التى تعد بمثابة العاصمة التجارية لزامبيا.

Advertisements

حدد مسئولو نادي الزمالك، فجر الأربعاء المقبل، موعدا لسفر الفريق الأبيض لزامبيا،استعدادا لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا المقرر لها يوم 28 من الشهر الجاري.

ويحل الزمالك ضيفا على زيسكو الزامبى، فى المواجهة التى ستجمع الفريقان السبت المقبل، على أن تغادر بعثة الفريق الأبيض بعد غد الأربعاء استعدادا لخوض المواجهة المنتظرة بينهما.