شكرا لقرائتكم زيسكو ضد الزمالك .. هانى زادة رئيس بعثة الأبيض يصل إلى زامبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد رئيس بعثة الزمالك أن المباراة ستقام على ملعب ليفى مواناواسا الذي يبعد عن فندق الإقامة بمسافة قليلة مشيدا بدور السفير المصري أحمد مصطفي ورجال السفارة الذين قاموا بجهد كبير في الحجز للبعثة في أفضل فنادق مدينة ندولا التى تعد بمثابة العاصمة التجارية لزامبيا.
ويحل الزمالك ضيفا على زيسكو الزامبى، فى المواجهة التى ستجمع الفريقان السبت المقبل، على أن تغادر بعثة الفريق الأبيض بعد غد الأربعاء استعدادا لخوض المواجهة المنتظرة بينهما.
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