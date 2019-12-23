شكرا لقرائتكم معتز إينو: الاعتماد على كل اللاعبين طريق الأهلى للاحتفاظ بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وتابع معتز إينو فى تصريحات لبرنامج تايم لايف على قناة تايم سبورت، أن قبل قدوم فايلر لتولى المهمة الفنية للأهلى، لم يكن هناك ثقة كافية فى الأداء ونتيجة المباريات ولكن بعد تولى فايلر اختفلت الأمور، قائلاً:"إذا سألت الجماهير فالجميع لديه ثقة فى اللاعبين و المدرب فى ظل تطور الأداء والمستوى بشكل ملحوظ".
وعن غياب رمضان صبحى عن مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندرى قال إينو أنه رغم تأثيره فى مباريات الفريق، إلا أن لاعبى الأهلى المتواجدين قادرين على تعويض غيابه، متابعأ:"الأهلى نادى كبير ويعتمد على كل لاعبيه وليس تشكيل محدد، والأندية الكبرى يكون كل اللاعبين الجاهزين فى أى وقت لتعويض الإصابات والغيابات".
ويلتقى الأهلى مع الاتحاد السكندرى فى السابعة و النصف من مساء اليوم فى الجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز باستاد القاهرة.
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