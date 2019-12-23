شكرا لقرائتكم ظهير بيراميدز أول صفقات الأهلي الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لا تفكر إدارة الأهلى فقط فى إنهاء صفقات الفريق الشتوية، ولكن الأمر امتد للصفقات الصيفية التى من المنتظر أن يبرمها الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجارى.

وعلم "الخليج 365" أن إدارة الأهلى أنهت اتفاقها مع رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز، تمهيداً لضمه فى الصيف لتدعيم مركز الظهير الأيمن الذى يشغله حالياً الثنائى أحمد فتحى ومحمد هانى، وجاء الاتفاق على ضم الظهير الدولى فى الصيف، لتعذر ضم أكثر من لاعبين خلال الميركاتو الشتوى المقبل، فى الوقت الذى أنهت الإدارة الحمراء صفقة محمود عبد المنعم كهربا، فيما يُفضل رينيه فايلر المدير الفنى للفريق أن تكون الصفقة الثانية مهاجم، والأقرب أن يكون النيجيرى ايليكى مهاجم لوزيرن.

وأبدى رجب بكار رغبة شديدة فى اللعب للأهلى والانتقال لصفوفه، خاصة أنه حصل على وعد من إدارة بيراميدز بالسماح له بالرحيل حال تلقيه عرضا مناسبا على المستوى المادى، بعد أن تم رفض العديد من العروض المغرية له فى بداية الموسم الجارى، وترى إدارة الأهلى أن رجب بكار هو الخيار الأمثل لتدعيم دفاع الفريق على مستوى الجبهة اليمنى، خاصة أن هناك حاليًا ظهيرين داخل قائمة الفريق، وهما أحمد فتحى الذى ينتهى عقده مع الأهلى بنهاية الموسم الجارى ولم يُجدد عقده حتى هذه اللحظة، ما يعنى إمكانية رحيله بنهاية الموسم الجارى، فى الوقت الذى أبدى محمد هانى رغبة فى خوض تجربة الاحتراف خلال الفترة المقبلة.