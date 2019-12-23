شكرا لقرائتكم مدرب منتخب اليد: نسعى لتأهل الفراعنة لأولمبياد طوكيو من ملعب رادس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الأسبانى جارسيا المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد أنه يضع في حساباته الضغط الجماهيري المتوقع لمنتخب تونس علي ملعب رادس في البطولة الإفريقية المقبلة المحدد لهلا الفترة من 15 و حتى 25 يناير الجارى موضحا أن البطل يفوز في أي مكان وتحت أية ضغوط .

وقال روبيرتو جارسيا أنه يسعي بقوة لتأهل منتخب مصر لأولمبياد طوكيو من ملعب رادس مشيرا إليّ أنه شخصيا يتعامل مع الضغط الجماهيري أيًا كان وهو ما يريد أن ينقله للاعبيه بهدف التغلب علي تلك المواقف الصعبة داخل الملعب خلال فترات الإعداد سواء في المعسكرات الداخلية أو الخارجية .

وأضاف المدير الفني أن خطته الفنية ترتكز علي تحفيظ مهام ودور كل لاعب وفقا لمركزه داخل الملعب في المقام الأول بالإضافة إليّ زيادة التركيز لتنفيذ تلك المهام والجمل الفنية لإختراق دفاعات المنافس وهو الأمر الذي سيقلل بدوره الضغط الجماهيري علي لاعبي منتخب مصر داخل الملعب لأن إفساد هجوم الخصم وضرب دفاعاته من أهم النقاط التي تساعد في إحباط معنوياته خاصة أنه يلعب علي ملعبه ووسط جماهيره التي تؤازره بقوة لتحقيق الفوز .

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واختتم المدير الفني تصريحاته موضحا أنه يثق في قدرات لاعبيه الفنية والذهنية في التعامل مع الفرق المنافسة مشيرا إليّ أن منتخب يمتلك عناصر متميزة تستطيع إقتناص بطولة أفريقيا من ملعب رادس والتأهل إليّ دورة الألعاب الأولمبية مباشرة دون الدخول في تصفيات الملحق الأوروبي والأمريكي الجنوبي .

يضع المدير الفني الأسباني لمنتخب مصر لرجال كرة اليد روبيرتو جارسيا الرتوش الأخيرة في تدريباته التي تختتم غدا قبل السفر لصربيا لخوض معسكر تدريبي هناك يتخلله مباراتان وديتان أمام المنتخب الصربي يومي 28 و 29 بدلا من 26 ، 28 من الشهر الجاري وفقا لظروف البلد المستضيف ، ثم السفر من صربيا مباشرة الي السويد لأداء ثاني معسكر للفراعنة يتضمن أيضا مباراتين وديتين يومي 5 ، 7 يناير مع منتخب السويد قبل العودة للقاهرة لخوض المعسكر الأخير بالقاهرة إستعدادا لخوض المنتخب الوطني منافسات بطولة الأمم الإفريقية التي تقام بتونس خلال الفترة من 15 إلى 25 يناير والتي سيتأهل الفائز بلقبها إليّ أولمبياد طوكيو يوليو المقبل .