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إصابة أوميد أوكرى مهاجم أسوان بقطع فى الرباط الصليبى

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جدة - عمرو شويل أثبتت الأشعة التي أجراها أوميد أوكري مهاجم أسوان، إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ليغيب عن المشاركة مع أبناء الجنوب حتى نهاية الموسم الجاري.

 

وأكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة أسوان والمشرف على فريق الكرة، في تصريحات خاصة، أن ضم مهاجم جديد بات على رأس الأولويات في ميركاتو يناير بعد إصابة ثنائي الهجوم أحمد عبد الظاهر وأوميد أوكري بالإصابة الملعونة.

 

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ويستعد أسوان لمواجهة طنطا غداً الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة العاضرة من عمر مسابقة الدوري العام، خلال المباراة التي يستضيفها استاد طنطا الرياضي في تمام الساعة الثانية والنصف.

 

ويحتل أسوان المركز الـ 18 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 5 نقاط حصدها أبناء الجنوب بعد خوض 8 مباريات، فاز أسوان في مباراة وتعادل في اثنتين، وتلقى أبناء الجنوب الهزيمة في 5 مباريات.

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