شكرا لقرائتكم الأمن يوافق رسميا على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي وبلاتينيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل النادي الأهلي تدريباته غدا الثلاثاء، استعدادا لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقرر رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عدم حصول الفريق على راحة، واستمرار تدريبات الفريق، بعد انتهاء مواجهة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن الجولة العاشرة في بطولة الدوري العام.

وينصب تركيز الأهلي اليوم على مواجهة الاتحاد في بطولة الدوري العام، فيما يبدأ اعتبارا من غدٍ تحضيراته لمواجهة بلاتينيوم المقرر إقامتها 28 ديسمبر الجاري.