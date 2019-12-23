شكرا لقرائتكم ريال مدريد يهدر فرصة اللحاق ببرشلونة ويتعادل مع بلباو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أهدر فريق ريال مدريد نقطتين ثمينتين في صراعه على المنافسة بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه أتلتيك بلباو في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري والتي يعقبها فترة العطلة الشتوية.

وأهدر الفريقان العديد من الفرص السهلة التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة. ورفع الريال رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن المتصدر، كما رفع أتلتيك بلباو رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع.

وهذا التعادل هو السابع للريال في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في عشر مباريات والخسارة في مباراة، فيما يعد هذا التعادل هو السابع لبلباو في الدوري مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في أربع.

ويخوض الريال أول مباراة له بعد نهاية العطلة الشتوية أمام خيتافي يوم 4 كانون الثاني/يناير المقبل، فيما يلعب أتلتيك بلباو مع مضيفه إشبيلية يوم 3 من الشهر المقبل.