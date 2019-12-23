شكرا لقرائتكم خبر عن لعنة الصليبي تضرب أسوان.. أوميد أوكرى ثانى الضحايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت الأشعة التى أجراها أوميد أوكرى، مهاجم أسوان، إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة، ليغيب عن المشاركة مع أبناء الجنوب حتى نهاية الموسم الجارى.

وأكد مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة أسوان والمشرف على فريق الكرة، فى تصريحات خاصة، أن ضم مهاجم جديد بات على رأس الأولويات فى ميركاتو يناير، بعد إصابة ثنائى الهجوم أحمد عبد الظاهر وأوميد أوكرى بالإصابة الملعونة.

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ويستعد أسوان لمواجهة طنطا غداً الثلاثاء، فى إطار منافسات الجولة العاضرة من عمر مسابقة الدوري العام، خلال المباراة التي يستضيفها استاد طنطا الرياضي في تمام الساعة الثانية والنصف.

ويحتل أسوان المركز الـ 18 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 5 نقاط حصدها أبناء الجنوب بعد خوض 8 مباريات، فاز أسوان في مباراة وتعادل في اثنتين، وتلقى أبناء الجنوب الهزيمة في 5 مباريات.