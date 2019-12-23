شكرا لقرائتكم خبر عن جارسيا مدرب منتخب اليد: البطل يفوز فى أى مكان وموقعة رادس فى حساباتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإسبانى جارسيا، المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة اليد، أنه يضع فى حساباته الضغط الجماهيرى المتوقع لمنتخب تونس على ملعب رادس فى البطولة الأفريقية المقبلة، المحدد لها الفترة من 15 وحتى 25 يناير الجارى، موضحا أن البطل يفوز فى أى مكان وتحت أى ضغوط .

وأضاف روبيرتو جارسيا أنه يسعى بقوة لتأهل منتخب مصر لأولمبياد طوكيو من ملعب رادس، مشيرا إلى أنه شخصيا يتعامل مع الضغط الجماهيرى أيًا كان، وهو ما يريد أن ينقله للاعبيه بهدف التغلب على تلك المواقف الصعبة داخل الملعب خلال فترات الإعداد سواء فى المعسكرات الداخلية أو الخارجية .

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وأشار المدير الفنى إلى أن خطته الفنية ترتكز على تحفيظ مهام ودور كل لاعب وفقا لمركزه داخل الملعب فى المقام الأول، بالإضافة إلى زيادة التركيز لتنفيذ تلك المهام والجمل الفنية لاختراق دفاعات المنافس، وهو الأمر الذى سيقلل بدوره الضغط الجماهيرى على لاعبى منتخب مصر داخل الملعب لأن إفساد هجوم الخصم وضرب دفاعاته من أهم النقاط التى تساعد فى إحباط معنوياته خاصة أنه يلعب على ملعبه ووسط جماهيره التى تؤازره بقوة لتحقيق الفوز .

واختتم المدير الفنى تصريحاته موضحا أنه يثق فى قدرات لاعبيه الفنية والذهنية فى التعامل مع الفرق المنافسة، مشيرا إلى أن منتخب يمتلك عناصر متميزة تستطيع اقتناص بطولة أفريقيا من ملعب رادس والتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية مباشرة دون الدخول فى تصفيات الملحق الأوروبى والأمريكى الجنوبى.

ويضع المدير الفنى الإسبانى لمنتخب مصر لرجال كرة اليد روبيرتو جارسيا الرتوش الأخيرة فى تدريباته التى تختتم غدا قبل السفر لصربيا لخوض معسكر تدريبى هناك، يتخلله مباراتان وديتان أمام المنتخب الصربى يومى 28 و 29 بدلا من 26، 28 من الشهر الجارى، وفقا لظروف البلد المستضيف، ثم السفر من صربيا مباشرة الى السويد لأداء ثانى معسكر للفراعنة يتضمن أيضا مباراتين وديتين يومى 5، 7 يناير مع منتخب السويد قبل العودة للقاهرة لخوض المعسكر الأخير بالقاهرة استعدادا لخوض المنتخب الوطنى منافسات بطولة الأمم الأفريقية التى تقام بتونس خلال الفترة من 15 إلى 25 يناير والتى سيتأهل الفائز بلقبها إلى أولمبياد طوكيو يوليو المقبل .