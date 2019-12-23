شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة بلاتينيوم بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي ، خطابا رسميًا من الجهات الأمنية بالموافقة على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي وبلاتينيوم بطل زيمبابوى، المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل على استاد السلام فى الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا على أن تتولى شركة «تذكرتى» بيع تذاكر الدخول الخاصة بالمباراة.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التى تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم من زيمبابوى، ويمتلك الأهلي فى رصيده ثلاث نقاط، بعد خوض أول مباراتين أمام النجم الساحلي التونسي، والهلال السوداني، ويسعى لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة والحصول على نقاطها الثلاث.