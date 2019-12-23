شكرا لقرائتكم خبر عن هانى زادة يصل زامبيا استعدادا لاستقبال الزمالك.. ومواجهة زيسكو فى "ندولا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل هانى زادة ، عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق فى رحلة زامبيا، إلى مدينة ندولا الزامبية وبصحبته الثنائى أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة ومحمد بدر المدير المالى، ضمن الاستعدادات لمواجهة الزمالك مع زيسكو يونايتد الزامبى، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وأكد رئيس بعثة الزمالك أن المباراة ستقام على ملعب ليفى مواناواسا الذى يبعد عن فندق الإقامة بمسافة قليلة، مشيدا بدور السفير المصرى أحمد مصطفى ورجال السفارة الذين بذلوا جهدا كبيرا فى الحجز للبعثة فى أفضل فنادق مدينة ندولا التى تعد بمثابة العاصمة التجارية لزامبيا.

ويحل الزمالك ضيفا على زيسكو الزامبى السبت المقبل، على أن تغادر بعثة الفريق الأبيض بعد غد الأربعاء استعدادا لخوض المواجهة المنتظرة بينهما.