الزمالك يضم عواد وأبو جبل لقائمة الإنتاج.. وعودة الونش وعمر السعيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون ، المدير الفنى للزمالك، قائمة المواجهة مع فريق الإنتاج الحربي فى الجولة العاشرة للدورى الممتاز، والتى تقام مساء غد، الثلاثاء باستاد السلام. وضمت قائمة الزمالك كلا من: محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحى فى حراسة المرمى. محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافى - إسلام جابر - محمود الونش - حازم إمام في خط الدفاع. Advertisements طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم - كريم بامبو - مصطفى فتحى فى خط الوسط. مصطفي محمد - عمر السعيد فى خط الهجوم . وضم كارتيرون الونش لقائمة الزمالك لتجهيزه لمواجهة زيسكو الزامبى التى ستقام السبت المقبل، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا بعد مشاركته اليوم لأول مرة فى التدريبات الجماعية للفريق، فيما يستمر غياب المصابين عبد الله جمعة وشيكابالا وخالد بوطيب ومحمود عبد العزيز وشهدت القائمة البيضاس استمرار استبعاد إمام عاشور ومحمد عنتر للرؤية الفنية مع عودة عمر السعيد بعد استبعاده فى الفترة الأخيرة بجانب ضم الثنائى محمد عواد ومحمد أبو جبل بعد التحقق من أزمة "ستورى" انستجرام التى شهدتها الساعات الماضية.

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