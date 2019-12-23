مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم فى الدورى المصرى عبر سوبر كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري في السابعة مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة اليوم يستحق أن يُطلق عليها صراع "أهل القمة"، خصوصاً أن الأهلي مُتصدر المسابقة بـ21 نقطة يليه الاتحاد السكندري برصيد 20 نقطة ، وإن كان للأول مباراتين مؤجلتين، ومن هنا فالفريقين يتطلعان لحصد النقاط الثلاثة من أجل التربّع على عرش الدوري.

يُدير لقاء الليلة طاقم تحكيم بقيادة طارق مجدى ويوسف البساطى وشهاب راشد ومحمود رشدى حكما رابعا.

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يخوض الأهلي مباراة الليلة واضعاً نُصب عينيه ضرورة الفوز باعتبار أن الاتحاد واحداً من أهم وأقوى فرق الدوري هذا الموسم ويُقدم عروض ونتائج جيدة للغاية جعلته ينافس على القمة على حساب فرق كبيرة كالزمالك والإسماعيلي وبيراميدز والمصري.