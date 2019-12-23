سوبر كورة.. الأهلى زعيم أفريقيا فى تصنيف أندية العالم.. وصعود الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حافظ الأهلي على صدارة قائمة الأندية المصرية والأفريقية في التصنيف الصادر اليوم من موقع "clubworldranking" العالمى، فيما تفوق على العديد من الأندية العالمية، مثل بورتو البرتغالي ومانشستر يونايتد الانجليزي ولاتسيو بطل كأس السوبر الإيطالي، وبوروسيا دورتموند الألماني، وليون الفرنسي.

فى ذات الصدد، حافظ برشلونة الإسبانى على صدارة التصنيف يليه ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، بينما ارتقى فلامنجو البرازيلي "وصيف" النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت في قطر 3 مراكز، ليحتل المركز الرابع خلف فالنسيا الإسبانى.

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