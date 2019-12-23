فيورنيتنا يختار بديل مونتيلا

الإثنين 23 ديسمبر 2019

كشفت شبكة سكاي أن نادي ​فيورنتينا​ توصل إلى إتفاق مع مدرب إمبولي وساسولو الأسبق ​بيبي ياكيني​ ليكون المدير الفني الجديد للفريق خلفا للمدرب المقال ​فييتشينزو مونتيلا​.



وأشارت الشبكة إلى أن صاحب الـ55 عامًا سوف يوقع على عقد لمدّة 18 شهرًا مع فيورنتينا، وستكون مهامه هذا الموسم إنقاذ فيورنتينا من شبح الهبوط حيث يبتعد حاليا عن منطقة الخطر بفارق 3 نقاط فقط.

وكان فيورنتينا قد خسر في مباراته الأخيرة أمام روما بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، ولم يحقق أي إنتصار منذ شهر تشرين الأول.