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اسبانيول يعلن إقالة مدربه بابلو ماشين قبل مواجهة برشلونة

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الإثنين 23 ديسمبر 2019

أعلن نادي ​إسبانيول​ الاسباني بشكل رسمي عن إقالة المدير الفني للفريق ​بابلو ماشين​، بعد شهرين ونصف من توليه المسؤولية، بسبب تدهور نتائج الفريق كثيرا في الأسابيع الأخيرة حيث يحتل حاليا المركز الأخير في ​الدوري الاسباني​.

إسبانيول كان قد عين ماشين في السابع من شهر تشرين الأول الماضي، بعد أن قام النادي بإقالة مدربه السابق ديفيد غاييخو، بعد 8 جولات على إنطلاق الموسم.

ولم يعلن إسبانيول حتى الآن عن المدرب الجديد، علما أن المباراة القادمة للفريق ستكون في الديربي الكتالوني أمام برشلونة يوم 4 كانون الثاني القادم.

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