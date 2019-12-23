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شكرا لقرائتكم خبر عن اسبانيول يعلن إقالة مدربه بابلو ماشين قبل مواجهة برشلونة والان مع التفاصيل
الإثنين 23 ديسمبر 2019
أعلن نادي إسبانيول الاسباني بشكل رسمي عن إقالة المدير الفني للفريق بابلو ماشين، بعد شهرين ونصف من توليه المسؤولية، بسبب تدهور نتائج الفريق كثيرا في الأسابيع الأخيرة حيث يحتل حاليا المركز الأخير في الدوري الاسباني.
إسبانيول كان قد عين ماشين في السابع من شهر تشرين الأول الماضي، بعد أن قام النادي بإقالة مدربه السابق ديفيد غاييخو، بعد 8 جولات على إنطلاق الموسم.
ولم يعلن إسبانيول حتى الآن عن المدرب الجديد، علما أن المباراة القادمة للفريق ستكون في الديربي الكتالوني أمام برشلونة يوم 4 كانون الثاني القادم.
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