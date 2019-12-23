لأول مرّة منذ عام 2013 يخسر رونالدو مباراة نهائية

الإثنين 23 ديسمبر 2019

إستطاع ​لاتسيو​ أن يجرّد يوفنتوس من لقب ​السوبر الايطالي​ بعدما حقق الفوز عليه بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الملك سعود في الرياض.



وذكرت شبكة سكاي أن النجم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ قد خسر لأول مرّة منذ عام 2013 مباراة نهائية، وتحديدا عندما إنهزم ريال مدريد فريقه السابق أمام أتلتيكو مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا بنتيجة هدفين مقابل هدف بعد اللجوء إلى شوطين إضافيّين.

وأوضحت الشبكة أن رونالدو قد خسر أيضا نهائي السوبر الإسباني عام 2014 أمام أتلتيكو مدريد، لكن وقتها النهائي كان عبارة عن مباراتين ذهابا وإيابا.