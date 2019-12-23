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شكرا لقرائتكم خبر عن كافاني يتوصل إلى إتفاق مع أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل
الإثنين 23 ديسمبر 2019
كشفت شبكة سكاي أن النجم الأوروغواياني ولاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إيدنسون كافاني Edinson Cavani قد توصل إلى إتفاق مع نادي أتلتيكو مدريد على الإنتقال إلى صفوفه.
وأشارت الشبكة إلى أن نجم باليرمو ونابولي السابق سيكون بإمكانه التوقيع مع أي فريق بدءا من شهر شباط المقبل، وهو الأمر الذي سيقوم به رافضا تجديد عقده مع الـPSG الذي ينتهي في صيف العام 2020.
وعليه، سينتقل كافاني بشكل حر إلى صفوف الفريق الاسباني، وسيوقع معه على عقد لمدّة ثلاث سنوات قادمة في الصيف المقبل، وتابعت أيضا أن دييغو سيميوني سيعمل على جلبه مباشرة في سوق الإنتقالات الشتوية.
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