شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يطالب لاعبي الزمالك بالتركيز أمام الإنتاج الحربي.. ويهنئ طارق حامد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات هامة للاعبيه بضرورة التركيز وتنفيذ المطلوب من كل لاعب وتنفيذ دوره في الملعب على أكمل وجه الفترة القادمة.

وشدد كارتيرون أنه لن يقبل بأي تقصير داخل الملعب وعلى الجميع الاستعداد لمباراة الإنتاج وتعويض النقاط التي فقدها الفريق مؤخرا.

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ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، حرص المدرب الفرنسي، على توجيه التهنئة لطارق حامد، لاعب الفريق، على تواجده بالقائمة النهائية للمنافسة على لقب أفضل لاعب في البطولات الأفريقية لعام ٢٠١٩ والتي أعلن الكاف عنها وضمت، طارق حامد ثم يوسف البلايلي لاعب الترجي السابق وأهلي جدة السعودي الحالي والتونسي أنيس البدري.

ووجه المدرب الفرنسي التهنئة لحامد وأكد له أن وجوده في القائمة النهائية نتاج جهده مع الفريق في الفترة الماضية على مدار العام وعليه الاستمرار في هذا الأداء خلال الفترة المقبلة ليثبت للجميع جدارته بالأمر، وأكد له على دعمه الكامل له للفوز بالجائزة التي ستكون في صالح الفريق بأكمله وتزيد من معنوياته ومعنويات الفريق بأكمله.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي غدا الثلاثاء، على ملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.