شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقًا في الهتافات العنصرية ضد «روديجر» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
فتح الاتحاد الإنجليزي تحقيقًا في الهتافات العنصرية التي تعرض لها لاعب تشيلسي أنطونيو روديجر خلال مباراة فريقه أمام توتنهام، أمس، والتي فاز بها البلوز بهدفين نظيفين.
وكان اللاعب مشاركًا في تدخل مع نجم توتنهام هيونج مين سون تعرض الأخير على إثره للطرد من المباراة بعد اعتدائه على لاعب البلوز بدون كرة.
وادعى «روديجر» أنه تعرض لهتافات عنصرية من «عدد من الأغبياء» في المدرجات خلال المباراة.
وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان، نشرته صحيفة «ذا صن» البريطانية: «نحن على علم بالموقف الذي وقع خلال مباراة توتنهام وتشيلسي. نحن نعمل مع حكام المباراة والناديين والسلطات المعنية لبيان الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة».
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