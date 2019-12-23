شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: «كافاني» ينتقل إلى أتليتكو مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكدت تقارير صحفية انتهاء الاتفاق بين الأوروجواني إيدنسون كافاني ونادي أتليتكو مدريد لينتقل اللاعب للفريق الإسباني قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن من المنتظر أن يوقع الهداف التاريخي لسان جيرمان على عقد يمتد لـ 3 سنوات مع فريق العاصمة الإسبانية، إلا أنه لم يتضح إذا ما كانت الصفقة ستتم الشهر القادم، خلال فترة الانتقالات الشتوية، أم سينتظر اللاعب إلى الصيف القادم لينتقل مجانًا إلى الروخيبلانكوس عقب انتهاء عقده مع ناديه.

وكان «كافاني» قد غاب عن معظم مباريات الموسم حتى الآن مع باريس سان جيرمان بسبب الإصابة، ولم يشارك سوى في 11 مباراة أحرز خلالها 3 أهداف بجميع البطولات.