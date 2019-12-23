شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يعود لتدريبات الزمالك الجماعية بعد غياب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
خاض محمود عبدالرحيم «جنش»، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التدريبات الجماعية، اليوم الإثنين، مع باقي حراس المرمى محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي، تحت قيادة عمرو عبدالسلام مدرب الحراس.
وتعد هذه المشاركة هي الأولى لجنش مذن فترة طويلة، بعد أداء برنامج تدريبي خاص، إثر إصابته في وتر إكيليس.
ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي غدا الثلاثاء على ملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر جنش يعود لتدريبات الزمالك الجماعية بعد غياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.