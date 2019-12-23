شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يعود لتدريبات الزمالك الجماعية بعد غياب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خاض محمود عبدالرحيم «جنش»، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التدريبات الجماعية، اليوم الإثنين، مع باقي حراس المرمى محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي، تحت قيادة عمرو عبدالسلام مدرب الحراس.

وتعد هذه المشاركة هي الأولى لجنش مذن فترة طويلة، بعد أداء برنامج تدريبي خاص، إثر إصابته في وتر إكيليس.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي غدا الثلاثاء على ملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.