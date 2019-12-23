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«الونش» ينتظم في مران الزمالك الجماعي

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

انتظم محمود حمدي «الونش»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق، اليوم الإثنين.

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وذكر الموقع الرسمي للنادي أن الونش«انتهى من تنفيذ البرنامج العلاجي، بعد تعرضه للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة مازيمبي.

وشارك «الونش»، في تدريبات الكرة مع الفريق، اليوم الإثنين، بشكل طبيعي، لتجهيزه للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي غدا الثلاثاء على ملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة ببطولة الممتاز.

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