شكرا لقرائتكم خبر عن «الونش» ينتظم في مران الزمالك الجماعي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
انتظم محمود حمدي «الونش»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق، اليوم الإثنين.
وذكر الموقع الرسمي للنادي أن الونش«انتهى من تنفيذ البرنامج العلاجي، بعد تعرضه للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة مازيمبي.
وشارك «الونش»، في تدريبات الكرة مع الفريق، اليوم الإثنين، بشكل طبيعي، لتجهيزه للفترة المقبلة.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي غدا الثلاثاء على ملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.
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