شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن موعد انتظام «ربيعة» في المران الجماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ينتظم رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي عقب مواجهة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز، وذلك بعد الاطمئنان على حالته.

وكان «ربيعة» قد اكتفى أمس بالمشاركة في المران البدني مع الفريق، ثم استكمل تدريباته بأداء جلسة في الجيم، بعدما فضل الجهاز الفني منحه وقتا أكبر للتعافي من إصابة العضلة الخلفية التي اشتكى منها خلال مباراة الإسماعيلي في الجولة التاسعة في بطولة الدوري.

ويشارك ربيعة في تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي التي تقام يوم 28 ديسمبر الجاري في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.