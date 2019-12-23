شكرا لقرائتكم الأهلي يستعيد مدافعين فى مواجهة بلاتنيوم بدورى أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعيد فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، قلبى دفاع فى مواجهة بلاتنيوم ستارز، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل على ملعب السلام، والتى تأتى ضمن مباريات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وينتظم رامى ربيعة مدافع الفريق فى المران الجماعى عقب مواجهة الاتحاد السكندرى المقرر إقامتها مساء اليوم فى بطولة الدورى العام، وذلك بعد الاطمئنان على حالته، وذلك بعد اكتفائه بالمشاركة فى المران البدنى مع الفريق، ثم استكمل تدريباته بأداء جلسة فى الجيم، بعدما فضل الجهاز الفنى منحه وقتا أكبر للتعافى من إصابة العضلة الخلفية التى اشتكى منها خلال مباراة الإسماعيلى فى الجولة التاسعة فى بطولة الدوري.

كما أنهى ياسر إبراهيم مدافع الفريق برنامجه العلاجى والتأهيلى، الذى خضع له بعد تعرضه لإصابة بشد فى العضلة الضامة خلال مشاركته فى تدريبات الفريق، ويخضع ياسر إبراهيم لفحص طبى قبل انطلاق أول مران للفريق بعد مواجهة الاتحاد السكندرى المقرر إقامتها مساء اليوم، وذلك قبل انتظامه فى المران الجماعى وتجهيزه للمرحلة المقبلة، وأكد الجهاز الطبى جاهزية ياسر إبراهيم، للمشاركة الجماعية بعد تنفيذه للبرنامج العلاجى والتأهيلى وعدم صدور أى شكوى من اللاعب فى الفترة الأخيرة وبالتالى سيكون جاهزاً هو الأخر لمواجهة بلاتنيو ستارز.