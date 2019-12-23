شكرا لقرائتكم كارتيرون يهنئ طارق حامد بترشيحه للقب أفضل لاعب فى داخل أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طارق حامد على تواجده بالقائمة النهائية للمنافسة على لقب أفضل لاعب في البطولات الأفريقية لعام 2019، والتي أعلن عنها الكاف وتضمنت طارق حامد ثم يوسف البلايلي لاعب الترجي السابق وأهلي جدة السعودي الحالي والتونسي أنيس البدري.

ووجه المدرب الفرنسي التهنئة لطارق حامد، وأكد له أن وجوده في القائمة النهائية نتاج جهده مع الفريق في الفترة الماضية على مدار العام وعليه الاستمرار في هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، ليثبت للجميع جدارته بالأمر، وأكد له على دعمه الكامل له للفوز بالجائزة التي ستكون في صالح الفريق بأكمله وتزيد من معنوياته ومعنويات الفريق بأكمله .

ويقام حفل الكاف في السابع من شهر يناير المقبل بمصر .