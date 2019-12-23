شكرا لقرائتكم كارتيرون يهنئ طارق حامد بترشيحه للقب أفضل لاعب فى داخل أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووجه المدرب الفرنسي التهنئة لطارق حامد، وأكد له أن وجوده في القائمة النهائية نتاج جهده مع الفريق في الفترة الماضية على مدار العام وعليه الاستمرار في هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، ليثبت للجميع جدارته بالأمر، وأكد له على دعمه الكامل له للفوز بالجائزة التي ستكون في صالح الفريق بأكمله وتزيد من معنوياته ومعنويات الفريق بأكمله .
ويقام حفل الكاف في السابع من شهر يناير المقبل بمصر .
كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون يهنئ طارق حامد بترشيحه للقب أفضل لاعب فى داخل أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.