شكرا لقرائتكم بشرى للزمالكاوية.. جنش يعود اليوم لتدريبات الأبيض الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك محمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك، فى التدريبات الجماعية اليوم مع باقي حراس المرمى محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحى تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب الحراس، على هامش الاستعدادات البيضاء لمواجهة الإنتاج الحربى، التى ستقام غداً الثلاثاء، على ستاد السلام، فى الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وتعرض جنش لإصابة فى القدم خلال تدريبات المنتخب فى بطولة أمم افريقيا التى أقيمت فى مصر وبعد إجراء أشعة له تأكد إصابته بقطع فى وتر أكيلس ليقوم بإجراء عملية جراحية فى ألمانيا ثم أنهى برنامجا تأهيليا فى إسبانيا قبل أن يعود اليوم للمشاركة فى تدريبات فريقه.

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وتعد هذه المشاركة هي الأولى لجنش بعد أداء برنامج تدريبي خاص في الأيام الماضية، ليصبح الحارس جاهزا للعودة إلى الفريق الأبيض بعد غياب دام لمدة 178 يوما منذ إصابته مع المنتخب الوطنى.