شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي ضد الزمالك.. كارتيرون يرفع شعار لا مكان للمقصرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الإنتاج الحربي ضد الزمالك
وقسم المدير الفنى للزمالك اللاعبين لثلاث مجموعات لأداء بعض التدريبات الفنية والجمل الخططية الخاصة تحت إشرافه لينهى الاستعدادات البيضاء لمواجهة الإنتاج، ووجه الفرنسي باتريس كارتيرون تعليمات هامة للاعبيه بضرورة تنفيذ المطلوب من كل لاعب وتنفيذ دوره في الملعب على أكمل وجه الفترة القادمة وشدد كارتيرون أنه لن يقبل بأي تقصير داخل الملعب وعلى الجميع الاستعداد لمباراة الإنتاج وتعويض النقاط التي فقدها الفريق مؤخرا.
وسيعلن كارتيرون عن قائمة الزمالك التى ستدخل معسكرا مغلقا خلال الساعات الجارية استعدادا لمواجهة الغد مع الإنتاج التى يسعى فيها الفريق الأبيض إلى استعادة الانتصارات بعد الخسارة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم التعادل السلبى مع سموحة فى آخر جولتين للفريق من منافسات بطولة الدورى.
كانت هذه تفاصيل خبر الإنتاج الحربي ضد الزمالك.. كارتيرون يرفع شعار لا مكان للمقصرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.