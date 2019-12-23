شكرا لقرائتكم ثنائى الشباب فى تدريبات الزمالك.. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشرك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك ثنائي فريق الشباب حسين فيصل وأحمد عيد في تدريبات الفريق الأول، اليوم الإثنين، ضمن الاستعدادات البيضاء لمواجهة الإنتاج الحربى، التى ستقام غداً الثلاثاء، على ستاد السلام، فى الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وتواجد عيد فى قائمة مباريات الفريق الأول بالزمالك تحت قيادة الفرنسى كارتيرون من قبل ولكن قام باستبعاده من القائمة النهائية حيث لم يشارك حتى الآن مع الفريق الأول.

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ويرغب كارتيرون فى منح الثنائى عيد وفيصل أكبر فرصة الاستفادة الفنية للتدرب مع زملائهم وإعدادهما للتواجد مع الفريق الأول ويلعب عيد في مركز الظهير الأيمن فيما يلعب فيصل كمهاجم أو جناح هجومي.