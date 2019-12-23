شكرا لقرائتكم الأهلى يحتفظ بزعامة أفريقيا في تصنيف أندية العالم .. صعود الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ارتقى النادي الأهلي مركزاً واحداً في التصنيف الصادر اليوم من موقع "clubworldranking" العالمى، حيث في المركز الـ 41 عالمياً بدلاً المركز الـ 42 الذي احتله في تصنيف الاسبوع الماضي.
وتفوق فلامنجو البرازيلي على أندية مانشستر سيتي الانجليزي، وريفربليت الارجنتيني، وريال مدريد الاسباني وتشيلسي الانجليزي، وبوكا جونيورز الارجنتيني على الترتيب.
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