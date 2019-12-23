شكرا لقرائتكم الأهلى يحتفظ بزعامة أفريقيا في تصنيف أندية العالم .. صعود الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ارتقى النادي الأهلي مركزاً واحداً في التصنيف الصادر اليوم من موقع "clubworldranking" العالمى، حيث في المركز الـ 41 عالمياً بدلاً المركز الـ 42 الذي احتله في تصنيف الاسبوع الماضي.

وحافظ الأهلي على صدارة قائمة الأندية المصرية والأفريقية في التصنيف الصادر اليوم من موقع "clubworldranking" العالمى، فيما تفوق على العديد من الأندية العالمية مثل بورتو البرتغالي ومانشستر يونايتد الانجليزي ولاتسيو بطل كأس السوبر الايطالي، وبوروسيا دورتموند الالماني، وليون الفرنسي.

وجاء بيراميدز في المركز الثاني بين الفرق المصرية والـ 117 عالمياً، ثم الزمالك في المركز الـ 136 عالمياً بعدما صعد "3 مراكز"، ثم الإسماعيلي في المركز الـ 231 عالمياً، والمصري البورسعيدي في المركز الـ 251 عالمياً.

في ذات الصدد، حافظ برشلونة الاسباني على صدارة التصنيف يليه ليفربول الانجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، بينما ارتقى فلامنجو البرازيلي "وصيف" النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر "3 مراكز"، ليحتل المركز الرابع خلف فالنسيا الاسباني.

وتفوق فلامنجو البرازيلي على أندية مانشستر سيتي الانجليزي، وريفربليت الارجنتيني، وريال مدريد الاسباني وتشيلسي الانجليزي، وبوكا جونيورز الارجنتيني على الترتيب.