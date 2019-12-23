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رمضان صبحى يوصل التأهيل

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جدة - عمرو شويل يخضع رمضان صبحي لاعب الأهلي لجلسات علاج طبيعي؛ للتعافي من تمزق العضلة الخلفية، وتأكد غيابه فترة تصل إلى 6 أسابيع.

 

وواصل رمضان صبحي تنفيذ برنامجه العلاجي على هامش مران الغائبين عن مواجهة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها مساء اليوم على استاد القاهرة في الجولة العاشرة من بطولة الدوري العامـ ويختتم الأهلي مبارياته الرسمية خلال شهر ديسمبر بمواجهة فريق بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي المقرر لها 28 من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

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ويقوم رمضان صبحي بتنفيذ المرحلة الأولى في البرنامج العلاجي والتأهيلي من خلال أداء جلسات علاج طبيعي على أن يحدد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، المرحلة الثانية التي تشتمل على التدريبات التأهيلية بعد التأكد من تحسن حالته وحدوث التئام للإصابة.

 

 

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