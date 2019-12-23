اخبار الرياضه

الترسانة يتحمل مصاريف عزاء مدحت عبد العزيز فى الحامدية الشاذلية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم الترسانة يتحمل مصاريف عزاء مدحت عبد العزيز فى الحامدية الشاذلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل  

وأكد محمد سالم عضو مجلس إدارة الترسانة ، ان هناك حالة من الحزن على رحيل مدحت عبد العزيز بن قلعة الشواكيش والذى خدم النادى لاعبا وإداريا لسنوات طويلة ..موضحا ان الترسانة كان دائما يسانده ويدعمه حتى اللحظات الاخيرة فى حياته .

 

وأضاف سالم ان  مجلس إدارة نادى الترسانة  قرر التكفل بكافة مصاريف العزاء الذى سيقام فى الحامدية الشاذلية مساء الاربعاء القادم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الترسانة يتحمل مصاريف عزاء مدحت عبد العزيز فى الحامدية الشاذلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا