شكرا لقرائتكم الترسانة يتحمل مصاريف عزاء مدحت عبد العزيز فى الحامدية الشاذلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأكد محمد سالم عضو مجلس إدارة الترسانة ، ان هناك حالة من الحزن على رحيل مدحت عبد العزيز بن قلعة الشواكيش والذى خدم النادى لاعبا وإداريا لسنوات طويلة ..موضحا ان الترسانة كان دائما يسانده ويدعمه حتى اللحظات الاخيرة فى حياته .
وأضاف سالم ان مجلس إدارة نادى الترسانة قرر التكفل بكافة مصاريف العزاء الذى سيقام فى الحامدية الشاذلية مساء الاربعاء القادم .
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